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Ремонт объектива Samsung 30mm f/2.0 (S30NB)
|Услуга/Неисправность:
|Стоимость детали включена
|Стоимость (руб.)
|Диагностика:
|
0
|Люфтит выдвижной тубус:
|
от 3500
|Перестал работать автофокус:
|
от 3000
|Объектив блокирует настройку фокусировки:
|
от 4500
|Поврежден байонет:
|
от 4500
|Царапина(-ы) на линзе:
|
от 5000
|Разбился сфетофильтр:
|
от 600
|Пыль внутри объектива:
|
от 4300
|Фотоаппарат не видит объектив:
|
от 5400
|Промахи по фокусу, не резкие фото (юстировка):
|
от 3500
|Заклинило кольцо зума:
|
от 5500
|Не работает диафрагма:
|
от 5500
|Дергается изображение в момент фото:
|
от 4000
|Заклинил светофильтр:
|
600
|Треснул корпус:
|
от 2500
-
Самые сложные работы мы выполняем в кратчайшие сроки от нескольких часов до нескольких дней.
При наличии деталей Ваше устройство будет готов в течение 4-х часов.
- При оформлении заказа до 14.00, курьер заберет фотоаппарат в тот же день по Москве бесплатно.
- Используем только оригинальные запчасти.
- Используем высокоточное оборудование для диагностики и настройки.
- Наш курьер бесплатно заберет и привезет ваш фотоаппарат.
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Сервисный центр fotoblick.ru в течение многих лет качественно выполняет ремонт объектива Samsung 30mm f/2.0 (S30NB). Мы берёмся даже за столь сложные случаи, рассматривать которые отказываются авторизированные сервисы.
Фототехника предназначена для активного использования порой в весьма непростых условиях. Поэтому такие устройства нередко падают с высоты или в воду, или начинают требовать ремонта объектива 30mm f/2.0 (S30NB) по иным причинам. В нашем сервисе обычно делают такие работы, как Ремонт стабилизатора и Ремонт стабилизатора. Но также могут потребоваться и иные мероприятия для восстановления целостности или работоспособности оптики. Перед началом работы в мастерской по ремонту объективов, расположенной рядом с метро метро Чеховская, осуществляется диагностика. В большинстве случаев мы сталкиваемся с такими неисправностями, как:
- фокус "рыскает", но не фокусируется, нерезкие фото
- при съемке не настраивается фокус
- фокус "рыскает", но не фокусируется, нерезкие фото
Но также ремонтировать объектив Samsung приходится и в иных случаях. При этом наши мастера применяют только современное оборудование и запчасти от производителя. На все работы у нас даётся гарантия от трёх месяцев. Большинство работ по восстановлению осуществляется в течение 1-2 дней, а отдельные виды ремонта объективов 30mm f/2.0 (S30NB)могут быть выполнены в течение нескольких часов. СЦ гарантирует доступные цены, уточнить которые можно по телефону +7 (925) 517-71-90.
Наши главные достоинства:
- полная диагностика
- детали от производителя
- запасные части от производителя
- детали от производителя
- работа с юридическими лицами
- точная диагностика
Перед посещением сервиса, вы можете связаться с нашими инженерами через форму обратной связи на сайтеиличерез нашу страницу в группе Вконтакте.